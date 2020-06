Dal Nord Ovest - Airone si incastra in una recinzione, liberato dai Vigili del Fuoco di Pinerolo

Si è impigliato in una recinzione e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Pinerolo per liberarlo. Ieri pomeriggio i pompieri hanno soccorso un airone in via Papa Giovanni XIII quasi all’angolo con via della Repubblica, dove delle reti delimitano l’area di alcuni condomini. A occuparsi di lui saranno i veterinari dell’Asl To3, perché non riusciva più a volare.