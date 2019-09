Da Biella a Taormina, Sara Morrione alle finali di "Una Ragazza per il Cinema 2019"

Occhi azzurri, capelli biondi, una bellezza mozzafiato e una voce che sa emozionare. Ha tutte le carte in tavola per sfidare le sue "rivali" Sara Morrione, classe 2001, studentessa al Liceo Avogadro di Biella e unica biellese tra le 9 ragazze piemontesi e le 120 italiane giunte alla finale del concorso "Una ragazza per il cinema", il più importante concorso di bellezza e talento in Italia che dà l'opportunità di studiare con attori di fama internazionale.

"Tutto è iniziato a ottobre 2018 - racconta Sara a Newsbiella - quando io e mia mamma abbiamo trovato un concorso su Facebook che legava moda e bellezza al talento. Ogni ragazza, oltre a sfilare, doveva preparare un'esibizione di danza, canto o recitazione. Così ho deciso di provarci". Appassionata di canto e musica fin da piccola, Sara ha iniziato a studiare chitarra classica alla Salvemini di Biella con il maestro Alberto Bocchino e ha mosso i primi passi verso il mondo del canto alla Perosi, per poi passare sotto la guida dell'insegnante di canto e cantante Marella Motta. Tra le più recenti esibizioni quella dell'Inno d'Italia al Rally della Lana 2019. Negli ultimi anni, poi, si è avvicinata alla moda partecipando ad alcune sfilate.

Passate le prime selezioni, la giovane biellese si è aggiudicata la fascia talento, ottenendo così l'accesso alle finali che si svolgeranno domenica 8 settembre nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, in Sicilia. Qui Sara sfilerà e canterà "Listen" di Beyoncé. Nei giorni precedenti alla finale, invece, le ragazze seguiranno corsi di preparazione tenuti da grandi personaggi del panorama artistico e televisivo italiano. Tra gli ospiti della serata finale ci saranno Anna Falchi, Jonathan Kashanian, Rossella Izzo, Fioretta Mari e Garrison.

La concorrente che otterrà il titolo di Ragazza per il Cinema 2019 vincerà un anno di borsa di studio all'Accademia del cinema di Roma. "Sicuramente sarà una bellissima esperienza in mezzo a ragazze che hanno le mie stesse passioni" conclude Sara. "Si tratta di un concorso che apre le porte al futuro: che io vinca qualche fascia o no, mi permetterà sicuramente di avvicinarmi ancora di più al mio sogno".