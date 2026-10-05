IRIS, giornata informativa su UVG e UMVD a Salussola e Zimone (foto di repertorio)

Una doppia giornata informativa, tenuta dal personale di IRIS Biella, con lo scopo di delineare l’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare (rivolto ad anziani e persone in difficoltà) unita alla preparazione della documentazione per UVG (la valutazione dei bisogni socio-sanitari per anziani) e UMVD (valutazione multidimensionale per disabilità), con la spiegazione delle stesse. In particolare, su come attivare i servizi e preparare i documenti necessari.

Gli incontri avranno luogo dalle 10 alle 11 di martedì 20 ottobre al comune di Salussola e dalle 11.15 alle 12.15 al comune di Zimone.