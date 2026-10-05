Fiera Autunnale a Sordevolo, la tradizione è di nuovo protagonista

La Fiera Autunnale torna a Sordevolo. Una domenica, 11 ottobre, dedicata al mondo agricolo, ai sapori del territorio e alle tradizioni che continuano a vivere nel nostro paese. Tra esposizione del bestiame, mezzi agricoli, prodotti artigianali e specialità locali, non mancheranno occasioni di incontro e divertimento per tutte le età.

Come da programma, con orario d’apertura alle 10 e pranzo in loco alle 12 (disponibile anche da asporto, si consigli il contenitore), saranno esposti i capi di bestiame nell’area Pratovalle di Sordevolo, a cui si aggiungeranno la sfilata e il raduno di mezzi agricoli, assieme alla presenza di espositori artigianali, con un angolo dedicato ai formaggi e al burro, prodotti con il latte della Pezzata Rossa d’Oropa senza dimenticare giochi, sfide e divertimento per tutte le età. Inoltre, per i più piccoli, un giro in pony, con intrattenimento musicale.

Una giornata di festa per riscoprire il mondo rurale, incontrarsi e condividere i sapori e le tradizioni del nostro territorio. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.