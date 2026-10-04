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CRONACA | 04 ottobre 2026, 16:20

Raffica di incidenti stradali nel Biellese, tre persone in ospedale

Sinistri a Quaregna Cerreto, Cossato, Castelletto Cervo, Campiglia Cervo e Verrone.

Raffica di incidenti stradali nel Biellese, tre persone in ospedale (foto di repertorio)

Raffica di incidenti stradali nel Biellese, tre persone in ospedale (foto di repertorio)

Tre persone in ospedale e cinque sinistri stradali. È il bilancio della giornata di ieri, 3 ottobre, sul fronte della viabilità in provincia. 

A Quaregna Cerreto due mezzi si sono scontrati nel parcheggio di un supermercato riportando alcuni danni alle rispettive carrozzerie. A Cossato, invece, un anziano ciclista è finito in Pronto Soccorso, a seguito di una collisione con un’auto. Non sarebbe in gravi condizioni di salute. 

A Castelletto Cervo e a Campiglia Cervo due motociclisti sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati al nosocomio di Biella per le cure del caso. Pare che le loro ferite siano di lieve entità. Infine, a Verrone, un autoarticolato avrebbe inclinato un palo della luce mentre stava facendo manovra. L’area è stata poi messa in sicurezza. 

In tutti gli incidenti sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.

g. c.

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