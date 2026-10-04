Raffica di incidenti stradali nel Biellese, tre persone in ospedale

Tre persone in ospedale e cinque sinistri stradali. È il bilancio della giornata di ieri, 3 ottobre, sul fronte della viabilità in provincia.

A Quaregna Cerreto due mezzi si sono scontrati nel parcheggio di un supermercato riportando alcuni danni alle rispettive carrozzerie. A Cossato, invece, un anziano ciclista è finito in Pronto Soccorso, a seguito di una collisione con un’auto. Non sarebbe in gravi condizioni di salute.

A Castelletto Cervo e a Campiglia Cervo due motociclisti sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati al nosocomio di Biella per le cure del caso. Pare che le loro ferite siano di lieve entità. Infine, a Verrone, un autoarticolato avrebbe inclinato un palo della luce mentre stava facendo manovra. L’area è stata poi messa in sicurezza.

In tutti gli incidenti sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.