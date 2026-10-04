AlfAlberto, S come Solitudine: sentirsi soli anche in mezzo agli altri VIDEO

La parola di questa settimana è solitudine. Alberto Antonello si sofferma su quella che arriva senza essere cercata: il telefono che non squilla, le difficoltà che nessuno sembra vedere, le parole che non si riescono a comunicare. Essere da soli e sentirsi soli sono esperienze diverse. Il silenzio può offrire riposo e spazio per riflettere; il senso di abbandono può ferire anche quando si è circondati da persone.

Antonello richiama il salmista che confessa a Dio di essere "solo e afflitto", il profeta Elia nella sofferenza e Gesù nel Getsemani e sulla croce. Attraverso questi riferimenti biblici ricorda che non c’è vergogna nell’ammettere la propria fragilità e nel riconoscere il dolore che si prova.

Il dolore può non svanire subito, ma aprirsi alla sua presenza può aiutare a ritrovare speranza anche nella solitudine...