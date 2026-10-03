Lions Biella Bugella Civets a Contemporanea

Si è concluso domenica a Palazzo Gromo Losa la settima edizione del festival Contemporanea. Parole e storie di donne che il Lions Biella Bugella Civitas sostiene sin dalle prime edizioni.

La presidente Patrizia Tempia Valente è stata chiamata a condurre l'intervista alla neuroscienziata Raffaella Rumiati che presentava il libro “La mente delle donne”. Nel contempo Patrizia Tempia ha saputo cogliere l'occasione per presentare in modo rapido e incisivo il Lionismo e le attività del Club sul territorio.

Il felice connubio fra un club femminile e un festival che racconta la contemporaneità attraverso lo sguardo e la visione delle donne ha trovato un’occasione imprevista per rendere ancora più incisivo l’impegno del club.