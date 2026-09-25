Laver Cup al via, oggi i primi match: programma, orari e dove vederli in chiaro

(Adnkronos) - Inizia oggi, venerdì 24 settembre, la Laver Cup. L'edizione 2026 del torneo andrà in scena a Londra, nella pittoresca 'The O2', che nel 2022 ha ospitato l'ultimo match della leggendaria carriera di Roger Federer, in doppio con l'amico-rivale Rafa Nadal. Come ogni anno, la competizione metterà di fronte una squadra di giocatori europei (tra cui spicca la presenza dell'azzurro Flavio Cobolli per il secondo anno consecutivo) guidato da Yannick Noah e una del resto del mondo, capitanata da Andre Agassi. Ecco tutti i match della prima giornata, gli orari e dove vederli in tv e streaming.

Ecco quali sono i giocatori che compongono le due squadre:

Team Europe: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik, Casper Ruud

Team World: Alex de Minaur, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Francisco Cerundolo

Ecco il programma dei match di oggi della Laver Cup:

Dalle 14

Ruud-Cerundolo

Mensik-Nakashima

Dalle 20

Jodar-Bublik

doppio Alcaraz/Mensik-Bublik/ Fritz

Tutti i match della Laver Cup 2026 sono visibili in diretta in chiaro su SuperTennis, ma anche su SuperTennis Plus. Per gli abbonati, le partite saranno anche disponibili su Sky Sport Tennis (canale 203) ed Eurosport. Le sfide della Laver Cup saranno visibili in streaming su SuperTennis+, Sky Go, NOW, Discovery+, HBO Max e Dazn.