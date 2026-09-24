Operaio morto al Colosseo, 7 persone indagate per il decesso di Andrea Moretti

(Adnkronos) -

Ci sono i primi indagati nell’inchiesta per la morte di Andrea Moretti, l’operaio di 22 anni che ha perso la vita in un incidente sul lavoro all’interno del Colosseo. I magistrati di piazzale Clodio che in queste ore hanno analizzato la documentazione acquisita, relativa all’appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto, hanno proceduto alle iscrizioni nel registro degli indagati di sette persone anche in vista dell’autopsia, con l’incarico che verrà conferito lunedì ai medici legali della Sapienza.

L’inchiesta della procura di Roma, in cui si procede per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, dovrà chiarire, anche con l’aiuto di una consulenza tecnica, la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il ventiduenne, operaio specializzato per i lavori in quota, e verificare se ci siano state falle nella sicurezza o se si sia trattato di un errore umano. Al momento della tragedia nel cantiere erano presenti altri operai tra cui il cognato della vittima, impegnati nei lavori da alcuni mesi in vista dell’ inaugurazione prevista per ottobre, che sono stati ascoltati dagli inquirenti.

Prima di disporre la riapertura al pubblico del Parco del Colosseo, che resterà chiuso anche venerdì, intanto il ministro della Cultura Alessandro Giuli si riserva di verificare l’indirizzo delle indagini in corso da parte degli inquirenti e di incontrare, assieme ai dirigenti del MiC e al direttore Quilici, i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura, come si apprende da fonti del Ministero della Cultura.