Kalie McCrystal, addio alla skyrunner dispersa sul Cervino: "Caduta mentre scendeva"

(Adnkronos) - "Tutto ciò che ora sappiamo suggerisce che sia caduta durante la discesa". La famiglia della skyrunner canadese Kalie McCrystal ha confermato la sua presunta morte dopo due settimane di ricerche sul versante italiano del Cervino, affermando che tutte le informazioni attualmente in loro possesso indicano questo. La 38enne è scomparsa il 1° settembre 2026 mentre effettuava una ricognizione. Nonostante le intense ricerche condotte dalle squadre di soccorso alpino italiane, non è stata ritrovata.

"Sono passate due settimane da quando la nostra amatissima Kalie è scomparsa durante una ricognizione sul Cervino. Da allora, la squadra di soccorso alpino della Guardia di Finanza ha lavorato instancabilmente per esplorare ogni possibile pista a sua disposizione. Ha dato prova di incrollabile professionalità, gentilezza e impegno nel ritrovare Kalie. Per noi, come famiglia, è stato di grande importanza durante tutte le ricerche sapere che si stava facendo tutto il possibile", si legge in un messaggio di Wendy Cooper e Jody McCrystal, madre e sorella di Kalie.

"L’ondata di affetto e sostegno per Kalie è stata a dir poco incredibile. Il sostegno costante di Hillary Gerardi, che per prima ha dato l’allarme riguardo a Kalie, è stato per noi indispensabile. Amici e persone care da tutto il mondo si sono mobilitati e hanno fatto di tutto per aiutare a trovarla e riportarla a casa - si legge ancora - È stato bellissimo essere testimoni dell’amore che l’ha circondata. Il Cervino è tanto maestoso quanto spietato. Nonostante l’eccezionale abilità ed esperienza di Kalie nei terreni montani tecnici, compresa la sua precedente esperienza proprio sul Cervino, tutto ciò che ora sappiamo suggerisce che sia caduta durante la discesa".

"Nonostante gli sforzi di così tante persone nelle ultime settimane, le ricerche non ci hanno portato a Kalie. Questo non è l’esito che nessuno di noi avrebbe sperato, ed è molto difficile da accettare. Kalie era una persona davvero speciale. Ha vissuto la sua vita con un mix perfetto di determinazione e allegria. La sua assenza lascerà senza dubbio un vuoto incolmabile nelle comunità a cui era così legata, nel mondo dello skyrunning, a Squamish e oltre", prosegue il messaggio. "Per la nostra famiglia, nulla sarà più come prima. Kalie significava tantissimo per noi come sorella e figlia, e la sua perdita è un peso che porteremo con noi per sempre. Sebbene desiderassimo disperatamente poterla ritrovare, troviamo conforto nel sapere che stava facendo ciò che la faceva sentire più viva fino ai suoi ultimi istanti, e che rimane tra le montagne dove si sentiva più a casa", concludono la mamma e la sorella di Kalie.