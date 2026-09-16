"Il numero di Meghan trapelato dalla chat delle mamme": la possibile causa del ritiro dei figli da scuola dopo soli due giorni

(Adnkronos) - I rischi legati alla sicurezza della famiglia, per il troppo tempo impiegato per arrivare a scuola, oppure il numero di Meghan trapelato dalla chat WhatsApp della classe: sono le possibili ragioni del ritiro dei figli dei Sussex dopo soli due giorni dall'inizio delle lezioni, mentre la coppia è in attesa della decisione del Comitato esecutivo per la protezione della famiglia reale e delle figure pubbliche sull'assegnazione della sicurezza pubblica.

A inizio mese - racconta l'Express - Meghan Markle ha fatto scattare un allarme sicurezza dopo che il suo numero personale di cellulare è trapelato in un gruppo WhatsApp tra genitori di alunni di una scuola. In uno screenshot condiviso dal The Sun, si vede una mamma dare il benvenuto alla Duchessa di Sussex nella chat, 'Anno 3' e contrassegnata dall'emoji dei libri. Ha detto: "Benvenuta a Meghan, che domani avrà Archie in famiglia". Un'altra mamma ha aggiunto: "Benvenuta!". La Duchessa di Sussex ha risposto, accompagnando il proprio messaggio con un cuoricino: "Ciao mamme! Grazie per il caloroso benvenuto. Sono felicissima di far parte di questa comunità xx". Meghan si era unita alla chat di gruppo poco prima che i suoi figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, iniziassero il loro primo giorno di scuola nel Regno Unito. Lo screenshot della chat è stato condiviso più volte.

'Ufficialmente', i figli dei Sussex hanno cambiato scuola a causa di problemi di sicurezza legati al traffico. Molto il tempo per arrivare a scuola e quindi troppo alti i rischi per la loro incolumità. Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque, sono stati trasferiti in un altro istituto, secondo quanto riportato dalla rivista Hello!. Il cambio della scuola fa seguito a una riunione, avvenuta la scorsa settimana, del Comitato esecutivo per la protezione della famiglia reale e delle figure pubbliche (Ravec), responsabile delle decisioni in materia di sicurezza reale. Harry è in attesa di conoscere la conclusione della valutazione delle minacce da parte del Risk Management Board e si prevede che Ravec deciderà durante la riunione se i Sussex abbiano diritto alla sicurezza finanziata dai contribuenti, ora che vivono nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il presidente del comitato ha scritto al duca la scorsa settimana, confermando che, alla luce delle mutate circostanze, era stata commissionata una nuova valutazione del rischio per lui e una separata per Meghan.