Donnarumma: "Con Mancini torneremo dove l'Italia merita"

(Adnkronos) - "Sono sicuro che torneremo a fare bene, a qualificarci all'Europeo e poi al Mondiale. Con Mancini torneremo dove l'Italia merita". Così il capitano azzurro Gianluigi Donnarumma, nel corso di un'intervista a Sky Sport Insider. "So già l'ambiente che andrò a trovare, perché non è stata un'estate facile:

è stata durissima -sottolinea il 27enne napoletano-. Ora bisogna cambiare pagina, bisogna tornare a essere ottimisti e positivi, ricreare un grande gruppo. E solo tra di noi possiamo farlo. Tutti insieme dobbiamo riscrivere la nostra storia.

Vedere il Mondiale senza di noi è stato durissimo per tutti i ragazzi. Però bisogna alzare la testa, non c'è alternativa".

L'ex estremo difensore di Milan e Psg torna sul trionfo europeo a Wembley di 5 anni fa con Roberto Mancini in panchina. "È stata una delle cose più belle della mia vita, forse la più bella in assoluto insieme alla nascita di mio figlio. L'immagine che voglio ricordare per sempre è l'abbraccio tra il mister Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria finale, fa capire quanto Gianluca desse a tutti noi, al nostro gruppo".

Chiusura sulla vittoria nel derby di Manchester contro lo United nell'ultimo turno di Premier League. "È stata una vittoria molto emozionante. Maresca ha grande fiducia in me, mi ha scelto come uno dei capitani della squadra, e per me è un orgoglio enorme rappresentare questa maglia con quella responsabilità. Ha grande cura dei dettagli, ti aiuta tanto, ha creato un ambiente bellissimo".