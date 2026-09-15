Lessona, inaugurato il nuovo giardino della Scuola dell’Infanzia FOTO

È stato inaugurato questa mattina, primo giorno di scuola in Piemonte, il giardino della Scuola dell’Infanzia di Lessona, completamente riqualificato e arredato con nuove strutture ludiche, grazie a fondi regionali FSC integrati da risorse comunali.

«L’inaugurazione di un giardino di una scuola rappresenta un modo splendido di iniziare l’anno scolastico. Ci tengo a inviare gli auguri per l’inizio delle lezioni agli studenti, perché sia un anno ricco di opportunità di apprendimento, di crescita e di socializzazione, a tutto il corpo docente e al personale scolastico, perché la loro dedizione si realizzi nei risultati dei loro studenti, ai genitori perché compiti e colloqui non siano solo un’incombenza, ma occasione di dialogo» commenta Elena Rocchi, Consigliere regionale della Lista Civica Cirio Presidente, che ha preso parte all’evento.

«In questa occasione, sottolineando la bellezza e la funzionalità del nuovo giardino di Lessona, tra l’altro realizzato anche grazie a fondi regionali, rivolgo un pensiero a tutti i Sindaci e alle Amministrazioni comunali che, a prezzo di tanti sacrifici, di una grande mole di lavoro, di innumerevoli riunioni all’Ufficio tecnico, offrono ai nostri bambini, agli insegnanti e al personale scolastico, ambienti sicuri e salubri nei quali svolgere le lezioni. Un lavoro che spesso passa sotto silenzio, ma in assenza del quale l’allegro trambusto del primo giorno di scuola non si potrebbe svolgere», ha concluso Rocchi.