Gifflenga è seconda nella finale di Cantabus

Giovedì 10 settembre, all’oratorio di Bianzè, si è svolta la finale del Cantabus, il cantagiro itinerante nelle località seguite dal consorzio socio assistenziale CISAS di cui fanno parte i comuni biellesi di Gifflenga, Viverone e Roppolo. Il progetto, giunto alla seconda edizione, ha visto sfidarsi i vincitori delle tappe svolte nei comuni seguiti dal consorzio, nei centri estivi, nelle parrocchie, nelle case di riposo, nell’ambito di un progetto che attraverso il canto coinvolge e include.

La gara, giunta alla seconda edizione, è stata vinta dai concorrenti di San Germano Vercellese, che si sono imposti in una bellissima gara al duo formato da Luca Prospero di Cossato e Marco Lorenzon di Mottalciata che rappresentavano Gifflenga, e si sono esibiti con una performance incentrata sul rap. Il duo aveva vinto la tappa della kermesse nella località biellese all’interno del centro estivo organizzato dallo Splendore 1922, svoltasi il 17 luglio scorso sotto l'egida dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Elisa Pollero.