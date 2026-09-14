Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dall'11 al 13 settembre 2026

Attualità
11 settembre, 25 anni dopo: il ricordo della ferita che cambiò il mondo
Costume e società
ChatGPT non funziona: problemi con chat e cronologia
A Biella il raduno delle Confraternite dedicate a San Giacomo, Farinella: “Riconoscere nell’altro un fratello”
Cronaca
Ladri in azione a Dorzano, colpita un’azienda di torneria meccanica
Finto carabiniere: l'ennesima truffa a Biella
Tentati furti a Cavaglià e Mottalciata: malviventi in fuga
Crevacuore, auto contro un palo
Biella, rissa a suon di bottigliate: è l'ennesimo episodio ai giardini di via Friuli
Derubato del cellulare, a Biella un giovane allerta il 112
Cossato, l’ecocentro nel mirino dei vandali: danni ad un locale e serramenti
È in ferie ma i ladri entrano in casa, furto a Ronco Biellese
Eventi
Risò, a Vercelli dall’11 al 13 settembre il confronto internazionale sul futuro del riso europeo. Lollobrigida: necessario difendere cultura del riso
Biella, taglio del nastro in via Gersen: il Coordinamento della Protezione Civile celebra 25 anni
Allenamento, benessere e performance: a ottobre apre LIMIT
A Cavaglià la sfilata del Palio dei Rioni
Mongrando in Festa 2026, presenti anche gli stand delle forze dell’ordine
A Oropa la Fiera di San Bartolomeo, due giorni di tradizioni e cultura alpina
Storia e solidarietà con appunti sui sepolcri rosazzesi, folto pubblico in Valle Cervo per l’evento solidale
A Biella gli Alpini celebrano San Maurizio
Politica
Lega Biella, incontro partecipato con Molinari e Bussalino aspettando Pontida
Biella, il ministro della Cultura Giuli in visita a Oropa. Delmastro: “Il Governo Meloni mantiene l’impegno per il Santuario”
Sport
Biella, 50 iscritti per “I cinquemila degli alpini”
A Benna la 17ª Camminata dei 5 Ponti
Oremo Run, a Biella sport e inclusione
Due ruote e solidarietà, a Pralungo il primo motoraduno benefico del Motoclub Polizia di Stato-Biella
Supercar protagoniste, si accende il 4° Biella Motor Day
Gaglianico accende i riflettori sulla Dakar: Serena Rodella e Monica Buonamano raccontano la loro impresa
Il grande basket è al Biella Forum, 2.100 spettatori per Olimpia Milano-PAOK
L’attesa è finita, al via il Tor des Géants 2026: 14 biellesi in gara
Famiglie e giovani a Biella per la Cittadella dello Sport, oltre 40 le società presenti
Biella, la carica dei 650 alla Corsa della Speranza tra sport e generosità
Bocce e solidarietà a Benna con il Trofeo Fondazione Angelino
Calcio, buona la prima per la Biellese: in casa è 3-1 con il Ligorna