Biella, alla Biblioteca diocesana il terzo appuntamento di “Quattro salti in… Bugella”

Prosegue alla Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile di Biella il ciclo di conferenze “Quattro salti in… Bugella”, organizzato in occasione dei 1.200 anni dalla fondazione della città.

Il terzo incontro si terrà mercoledì 16 settembre, alle 20.45, nella sede di via Seminari 9. Relatore della serata sarà Marcello Vaudano, insegnante, scrittore, ricercatore e presidente del DocBi – Centro Studi Biellesi, che presenterà “Il Teatro della Memoria: Teatrando e DocBi raccontano la storia delle genti biellesi”.

L’intervento approfondirà i rapporti, i conflitti, i sentimenti e la quotidianità degli uomini e delle donne del territorio tra Otto e Novecento, attraverso il filo conduttore delle rappresentazioni sceniche di Teatrando.

Il buio, il bosco, il sentiero, gli operai, gli imprenditori e la fabbrica saranno al centro del racconto, che condurrà il pubblico nel mondo di “Turno di notte”. Teatro e ricerca storica si uniranno per riportare alla luce aspetti e vicende della memoria biellese.