Biella, il ministro della Cultura Giuli in visita a Oropa. Delmastro: “Il Governo Meloni mantiene l’impegno per il Santuario” FOTO e VIDEO

Il Governo Meloni conferma la massima attenzione per Oropa. Oggi, 13 settembre, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato in visita al santuario biellese, accompagnato dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro, dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Elena Chiorino e Davide Zappalà e dal sindaco di Biella Marzio Olivero.

La visita di Giuli si inserisce in un percorso di investimenti avviato nel 2023 con la visita a Oropa dell’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, alla quale ha fatto seguito lo stanziamento di 7 milioni di euro destinati alla tutela e alla valorizzazione del Santuario.

A questo importante investimento si sono aggiunti ulteriori 3 milioni di euro nell’ambito del Piano Strategico “Grandi progetti beni culturali”, deliberati dal Ministero della Cultura. Un ulteriore intervento che porta a 10 milioni di euro il valore complessivo delle risorse destinate dal Governo alla valorizzazione di Oropa nel percorso avviato negli ultimi anni.

Nel corso della visita odierna, inoltre, Giuli ha confermato la volontà di proseguire su questa strada, annunciando l’impegno a destinare ulteriori risorse al Santuario per nuovi interventi di tutela e valorizzazione.

“La presenza del ministro Giuli – dichiara Delmastro – è la conferma concreta che l’attenzione del Governo Meloni è fatta di impegni mantenuti e di risorse stanziate ma anche della volontà di continuare a investire su Oropa. Siamo partiti nel 2023, quando abbiamo iniziato a costruire un percorso virtuoso nei confronti del Santuario. Oggi possiamo parlare di 10 milioni di euro già destinati e di un ulteriore impegno del ministro Giuli a mettere in campo nuove risorse. È un investimento straordinario sul patrimonio culturale e identitario del nostro territorio. Oropa non è soltanto un luogo di grande valore religioso: è patrimonio storico, culturale, paesaggistico e turistico del Biellese e dell’intera Nazione”.

“Sono orgoglioso – aggiunge Delmastro – di aver contribuito ad aprire e mantenere questo canale di interlocuzione con il Governo, per il quale ringrazio il ministro Giuli. La sinistra ha passato mesi a cercare di mettere in discussione l’impegno di Fratelli d’Italia per il territorio. Ricordo bene chi parlava di ‘passerelle inutili’: la differenza tra la politica del disfattismo e quella del fare sta tutta qui: da una parte le polemiche, dall’altra i risultati”.

«Negli anni passati – conclude Delmastro – Oropa non aveva mai conosciuto questo livello di attenzione da parte del Governo nazionale. A chi ha scelto di fare le pulci persino a un investimento da 10 milioni di euro rispondiamo con quello che conta davvero: risorse, progetti e interventi concreti per Oropa e per il Biellese. E il fatto che oggi il ministro Giuli abbia annunciato la volontà di proseguire con nuovi finanziamenti dimostra che questo percorso non si ferma qui”.