Lega Biella, incontro partecipato con Molinari e Bussalino aspettando Pontida FOTO

Il 20 settembre il popolo della Lega si ritrova come da più di trent’anni sul pratone di Pontida per riaffermare i propri ideali di autonomia, federalismo, difesa dei confini e sicurezza. Un popolo che non ha mai smesso di lottare per una minore tassazione, liberarsi dalla burocrazia che soffoca chi lavora, difendere i propri confini, la propria gente e le proprie imprese.

Temi sempre attuali che compongono la proposta politica, così come rappresentata nel partecipato incontro di sabato scorso alla presenza del segretario regionale Riccardo Molinari e dell’assessore regionale Enrico Bussalino, in preparazione dell’appuntamento di Pontida: Zes Nord per dare significato al blocco imprenditoriale ed istituzionale del Nord contro la burocrazia statale e europea, a difesa ed aiuto delle imprese. Polizia Locale rafforzata per fornire risposte immediate alla cittadinanza in tema di sicurezza urbana. Autonomia Differenziata per dare maggiore potere e competenze agli enti locali più vicini alla gente, per fornire risposte rapide ed efficaci ai problemi quotidiani.

"Pontida quindi non è un prato come gli altri. È l'appuntamento che da oltre trent'anni ci tiene uniti, che ogni anno cresce e non si ferma mai- spiegano dalla Lega Biella - Per chi volesse portare la sua voce, la sua bandiera a Pontida, Lega Biella organizza un pullman con partenza dalla Stazione San Paolo di Biella. Per info e prenotazioni contattare il 3356275590".