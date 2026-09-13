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POLITICA | 13 settembre 2026, 14:30

Lega Biella, incontro partecipato con Molinari e Bussalino aspettando Pontida FOTO

Lega Biella, incontro partecipato con Molinari e Bussalino aspettando Pontida (Foto di Angela Lobefaro in esclusiva per Newsbiella.it)

Lega Biella, incontro partecipato con Molinari e Bussalino aspettando Pontida (Foto di Angela Lobefaro in esclusiva per Newsbiella.it)

Il 20 settembre il popolo della Lega si ritrova come da più di trent’anni sul pratone di Pontida per riaffermare i propri ideali di autonomia, federalismo, difesa dei confini e sicurezza. Un popolo che non ha mai smesso di lottare per una minore tassazione, liberarsi dalla burocrazia che soffoca chi lavora, difendere i propri confini, la propria gente e le proprie imprese.

Temi sempre attuali che compongono la proposta politica, così come rappresentata nel partecipato incontro di sabato scorso alla presenza del segretario regionale Riccardo Molinari e dell’assessore regionale Enrico Bussalino, in preparazione dell’appuntamento di Pontida: Zes Nord per dare significato al blocco imprenditoriale ed istituzionale del Nord contro la burocrazia statale e europea, a difesa ed aiuto delle imprese. Polizia Locale rafforzata per fornire risposte immediate alla cittadinanza in tema di sicurezza urbana. Autonomia Differenziata per dare maggiore potere e competenze agli enti locali più vicini alla gente, per fornire risposte rapide ed efficaci ai problemi quotidiani.

"Pontida quindi non è un prato come gli altri. È l'appuntamento che da oltre trent'anni ci tiene uniti, che ogni anno cresce e non si ferma mai- spiegano dalla Lega Biella - Per chi volesse portare la sua voce, la sua bandiera a Pontida, Lega Biella organizza un pullman con partenza dalla Stazione San Paolo di Biella. Per info e prenotazioni contattare il 3356275590".

Redazione g. c.

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