Biella, lite dopo una richiesta di elemosina: un uomo ferito da una scheggia di vetro

Lite nella tarda serata di ieri giovedì 10 settembre nei pressi di via Bertodano, a Biella, dopo una richiesta di elemosina. Secondo quanto ricostruito, una persona avrebbe chiesto del denaro a un passante, che gli avrebbe dato alcuni soldi con la raccomandazione di utilizzarli per acquistare dell'acqua.

La persona avrebbe invece comprato una birra, circostanza che avrebbe fatto nascere una discussione tra i due. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente alla lite e, durante il confronto, chi chiedeva l'elemosina avrebbe reagito gettando a terra la bottiglia. Una scheggia di vetro avrebbe quindi provocato un taglio all'altra persona coinvolta. L'uomo, tuttavia, avrebbe rifiutato di recarsi al pronto soccorso per le cure del caso.

Nel frattempo è stata allertata la Polizia, intervenuta sul posto. Al momento dell'arrivo degli agenti, però, la situazione era già tornata alla calma e la lite era stata ormai tranquillizzata.