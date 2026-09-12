Finto carabiniere: un'altra truffa a Biella

È l'ennesimo episodio di truffa ai danni di una residente a Biella, con la tecnica del falso carabiniere.

La donna ha riferito alle forze dell'ordine di essere stata contattata telefonicamente, tra le 14 e le 16, da un uomo che ha finto la carica istituzionale. L’interlocutore le avrebbe fatto credere di essere coinvolta in una rapina e le avrebbe chiesto di consegnare gli oggetti d’oro in suo possesso a un altro militare, incaricato di sottoporli a una verifica.

Intorno alle 15, un uomo si è presentato presso la sua abitazione e ha ritirato alcuni monili, assicurando che li avrebbe restituiti circa mezz’ora più tardi. Gli oggetti, tuttavia, non sono stati riconsegnati. Il valore del danno è ancora da quantificare.

I Carabinieri ricordano che le forze dell’ordine non chiedono denaro né ritirano oro o altri oggetti preziosi nelle abitazioni. In caso di telefonate sospette, occorre contattare immediatamente il 112.