Ranucci: "Non mi candido, do più fastidio come conduttore di Report"

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(Adnkronos) - "Non sono qui per fare politica, non mi candido. Sono il conduttore di Report, do più fastidio come conduttore e voglio fare il conduttore di Report. Se non faccio questo farò qualcosa da qualche altra parte. Non sono un leader del centrosinistra, vengo qui a presentare il mio libro". Lo ha dichiarato Sigfrido Ranucci, presente alla festa nazionale di Avs a Roma. A chi gli domanda se ci sia la possibilità di un reintegro a Report, il giornalista ha risposto: "La possibilità c'è". (di Fabrizio Rostelli)