Cinema, il sit-in a Montecitorio con Marattin: "No alla nuova Agenzia, spreco di soldi pubblici e inutile doppione"

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - "Siamo il Paese con il ceto medio più massacrato di tasse nel mondo occidentale. Questo accade anche perché i soldi pubblici si sprecano in questo modo. Qui non è in discussione il supporto pubblico al cinema, è in discussione se a supportare il cinema debba essere un ente o due". Lo ha detto il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin nel sit-in organizzato davanti Montecitorio per dire 'no' alla nuova Agenzia per il cinema. All'evento hanno aderito, tra gli altri, Radicali italiani, Europeisti.eu, Area liberale federalista, Istituto liberale, The Adam Smith society - ETS, Unione dei liberali, Democrazia repubblicana.