Malaria, infettivologa: "Non siamo immuni, da noi mortalità può essere elevata"

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(Adnkronos) - I casi di malaria all'aeroporto di Francoforte, con 6 persone infettate e due decessi, hanno suscitato allarme. Il parere di Angela Corpolongo, infettivologa dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e presidente della Società Italiana di medicina tropicale e salute globale (Simet): "La mortalità alle nostre latitudini può essere elevata perché in queste aree la malattia non è endemica, per cui la popolazione generale non è immune. La 'malaria aeroportuale' è legata alla puntura di una zanzara infetta che viaggia a bordo di un aereo e che, una volta sbarcata, trasmette la malaria all'uomo pungendolo. Il consiglio è rivolgersi prima della partenza alle travel clinic per muoversi informati".