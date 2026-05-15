Governo Uk, Starmer sempre più in crisi: Streeting in campo, Burnham attende il via libera

(Adnkronos) - Crisi nel Partito Laburista britannico. Wes Streeting si prepara a candidarsi alla leadership dopo le dimissioni da ministro della Sanità, motivate con dure critiche al governo di Keir Starmer, accusato di “andare alla deriva” e di aver lasciato un “vuoto” di leadership. Lo hanno dichiarato i suoi alleati a Sky News,

Nel frattempo il nuovo ministro della Salute, James Murray, ha fatto il suo ingresso a Downing Street nel primo giorno da titolare del dicastero. Considerato molto vicino a Starmer, Murray prende il posto di Streeting in un momento di forte tensione interna ai Labour.

Resta aperto anche il fronte Andy Burnham. ﻿Il sindaco della Greater Manchester attende il via libera per candidarsi alle elezioni suppletive di Makerfield, passaggio indispensabile per tornare alla Camera dei Comuni e sfidare Starmer nella corsa alla guida del partito. Secondo quanto appreso da Sky News, il comitato direttivo del NEC (Comitato Esecutivo Nazionale) del Partito Laburista - responsabile della definizione degli obiettivi del partito e della supervisione delle regole e della loro attuazione - non si riunirà oggi per decidere se Burnham potrà candidarsi, ma è probabile che lo faccia prima dell'incontro già in calendario fissato per martedì.

A febbraio lo stesso organismo aveva bloccato la sua candidatura alle suppletive di Gorton e Denton, citando i costi di una nuova elezione per il sindaco di Greater Manchester e il rischio di perdere l’incarico a favore di Reform. Questa volta però Starmer, membro del NEC, non ostacolerebbe il ritorno di Burnham in Parlamento. Un cambio di linea significativo, considerando che nel precedente voto interno il comitato si era espresso con un netto 8 a 1 contro di lui.

La corsa per il seggio di Makerfield si è aperta dopo che il laburista Josh Simons ha annunciato le dimissioni, scelta voluta proprio per dare a Burnham, sindaco della Greater Manchester, la possibilità di tornare in Parlamento. I tempi della chiamata alle urne non si annunciano però brevi. Per arrivare al voto bisogna infatti compiere una serie i passi. Il primo consiste nel processo formale di richiesta al Parlamento di organizzare un'elezione suppletiva per un seggio vacante.

Poiché oggi il Parlamento non è in seduta, la data più vicina in cui ciò potrebbe avvenire è lunedì della prossima settimana. Una volta emesso il decreto, le elezioni suppletive devono tenersi entro 21-27 giorni lavorativi, e solitamente si svolgono di giovedì. Ciò significa che, se il decreto fosse emesso lunedì, le elezioni suppletive potrebbero tenersi al più presto giovedì 18 giugno. In quella settimana di giugno è previsto anche il vertice del G7 in Francia. Se le elezioni si tenessero in quel periodo, le difficoltà politiche interne di Keir Starmer e le sfide internazionali potrebbero potenzialmente accavallarsi.