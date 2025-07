Biella, scout in cammino verso Roma tra riunioni di aggiornamento e ultimi aspetti da definire

Manca meno di un mese alla data della partenza per i campi estivi degli scout biellesi, che quest’anno porteranno oltre 400 giovani, tra ragazzi capi e altri accompagnatori, tutti insieme a Roma per vivere il Giubileo.

Durante tutto l’anno scolastico, gli scout dei gruppi AGESCI Biella 1 Biella 2 e Trivero hanno già fatto un percorso insieme, per prepararsi in vista di questo appuntamento, imparando anche a conoscersi meglio e collaborare, durante 4 giornate di attività comuni, poi con la festa del 24 maggio e infine il pellegrinaggio a Oropa di domenica 2 giugno.

Intanto però, fin da dicembre 2024 è stato attivato un comitato organizzatore di coordinamento, composto da capi scout e con il coinvolgimento anche di una quarantina di altri adulti (genitori, ex scout, altri amici) che si sono impegnati per aiutare a studiare progettare e realizzare tutti i vari aspetti, organizzativi logistici e non solo, necessari perché i bambini e ragazzi coinvolti possano vivere al meglio , ai campi, una bellissima esperienza di gioco, avventura, comunità, servizio e vita di fede.

Giovedì 26 giugno, nell’accogliente salone della parrocchia di San Paolo a Biella, il comitato si è riunito per una riunione di aggiornamento, con i motori ormai accesi pronti a avvicinarsi alla pista di lancio.