Adunata a Biella: Alpini in arrivo da.... Veneto, Valle D'Aosta e i biellesi sono entusiasti VIDEO

La città in vista dell'Adunata sta cambiando volto, e iniziano ad arrivare i primi Alpini. Tra loro anche un gruppo di amici dal Veneto e dalla Valle D'Aosta che hanno trovato Biella accogliente, e non vedono l'ora che si entri nel vivo dei festeggiamenti. Il loro arrivo è decisamente pittoresco: a bordo di una jeep militare con tanto di cassa per ascoltare la musica e un paio di sci dietro in ricordo della naja fatta sulle piste.

"Grazie Biella dell'ospitalità!! Cosa ci ha colpito del territorio? che c'è spazio per tutti! Non è vero che non ci staremo come dice qualcuno, noi Alpini ci adattiamo, ci adeguiamo in tutta l'Italia! ".

Alex è biellese: "Biella in questi giorni è bellissima. E' un evento incredibile, ammiro il Presidente e il suo gruppo che si sono impegnati tanto affinchè l'Adunata arrivasse e finalmente eccola! Buona Adunata a tutti!"