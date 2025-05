"Sulle Orme degli Alpini", inclusione e speranza per il "Dopo di Noi", serata evento a Biella

"Sulle Orme degli Alpini: Un Passo per Ogni Sogno" La grande tradizione degli Alpini legata al percorso di inclusione delle persone con disabilità. Un simbolo di supporto e di speranza per chi affronta sfide quotidiane. E' una serata evento per sensibilizzare e sostenere i diritti delle persone con disabilità che si terrà il 6 maggio 2025 all' Auditorium Città Studi Biella alle ore 20.45

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini e all’interno del programma aspettiAmo l’adunata, quattro associazioni di volontariato del territorio: Ti aiuto io di Candelo, AIAS Biella, Agenda di Biella e ANGSA Biella, unite dall’impegno verso le persone con disabilità e i loro diritti organizzano una serata evento all’insegna dell’inclusione, della cultura e della solidarietà, "Sulle Orme degli Alpini: Un Passo per Ogni Sogno".

L' evento, presentato nella sede del CTV a Biella mercoledì 30 aprile, sarà un momento di riflessione e condivisione sul tema del "Dopo di noi" che sta diventando, sempre più, una emergenza ed un grave problema per moltissime famiglie con figli con disabilità. In sostanza si tratta di effettuare un percorso per abituare e preparare i nostri ragazzi/e al distacco dalla famiglia per quando questa non sarà più in grado di provvedere a loro. È inoltre di fondamentale importanza individuare delle sistemazioni (alloggi, appartamenti ) a misura loro e delle loro esigenze offrendo così una possibilità di una qualità di vita decorosa.

La conduzione e le interviste saranno di CRISTIANO GATTI

Il programma prevede:

• Un intervento di autorità presenti, tra le quali segnaliamo la dott.ssa Carmela Pace Presidente Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS

• Una breve presentazione video delle quattro Associazioni

• L’esibizione del Coro della Genzianella • Uno spazio dedicato a quattro ragazzi in rappresentanza delle associazioni

• La donazione di due opere artistiche realizzate appositamente dal maestro Luciano Mancuso: una donata all’ANA (Associazione Nazionale Alpini) e una donata alle quattro associazioni

• La partecipazione del cantautore Giuseppe Povia, testimonial della serata, artista da sempre vicino ai temi delle fragilità sociali, che proporrà i brani del nuovo tour italiano dal titolo Viva la Festa Ingresso libero.

La cittadinanza è invitata a partecipare, l'evento è a ingresso libero, le offerte saranno destinate alle 4 associazioni.

Spiega il Vice Presidente dell' associazione A.Gen.D.A. Salvatore Scebba: “Il discorso nasce da un'idea progettuale che abbiamo avuto lo scorso anno come Assoluzione Agenda per la ricorrenza della firma della Convenzione dell'ONU, per i 15 anni. È venuta quest'idea di chiamare un artista a fare un concerto per fare in modo che la popolazione, quindi la cittadinanza, potesse essere sensibilizzata al tema della disabilità. E' stato presentato un progetto al comune di Biella e tre assessori in modo particolare lo hanno accolto, Gabriella Bessone, Isabella Scaramuzzi e poi Silvio Tosi e non dimentichiamo anche la fondazione della Cassa di Risparmio che ci ha dato una grande mano. Abbiamo organizzato una serata il 31 di maggio con il cantautore Povia, il quale è diventato testimone ufficiale di Agenda e il giorno dopo, si è svolto un seminario a conclusione dell'evento. Quest'anno il Centro Territoriale del Volontariato ci ha chiesto che cosa intendevano fare in occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini e mi è venuta l'idea di coinvolgere altre associazioni nel settore della disabilità. Abbiamo anche contattato di nuovo Povia che ha accettato di venire e abbiamo confezionato uno spettacolo”.

"Noi il tema del “Dopo di noi” lo stiamo già sperimentando da dieci anni, in quanto noi abbiamo la fortuna di avere una bella sede che è una villa a Gaglianico in via San Pietro, un lascito, che siamo anche stati in grado di ristrutturare - racconta Claudia Sella Presidente di AIAS APS -. Siamo partiti con un gruppo di genitori che 40 anni fa eravamo giovani, avevamo i nostri bambini, abbiamo cominciato a diventare “diversamente giovani” e quindi a sentire il problema di dire dove andranno i nostri ragazzi quando noi non ci siamo più, perché i nostri ragazzi sono abituati a vivere in famiglia , fanno attività sportive, yoga, arte, meditazione, fanno davvero tante cose. Siamo partiti con un gruppo di cinque ragazzi e adesso sono una quarantina. In questa casa a Gaglianico c'è un operatore che li segue per insegnarli l'autonomia, e loro fanno la spesa, fanno da mangiare, imparano a convivere perché non è facile. Noi abbiamo 30 volontari che vivono con i nostri ragazzi, che vivono con noi, che giocano a carte, che suonano, cantano che fanno feste. L'idea è che se siamo in tante famiglie insieme forse riusciamo a ottenere qualcosa di più, dalle istituzioni. Allora noi assolutamente dobbiamo rimanere insieme per farci sentire".

Le quattro associazioni promotrici:

Ti Aiuto Io Odv - Via Sant'Antonio 17 - Candelo (BI) email info@tiaiutoio.org l'Associazione Ti Aiuto Io nasce a Candelo (BI) nel febbraio 2003 con l'obiettivo di svolgere attività di sensibilizzazione e di integrazione a favore del mondo della disabilità. L'Associazione organizza eventi di incontro tra persone disabili e non per favorire scambi e momenti in comune, punta all'integrazione attraverso la realizzazione di attività e progetti che favoriscano lo stare insieme per abbattere le barriere architettoniche e mentali.

A.I.A.S. - Sezione di Biella e del Biellese APS - Via San Piero 12 -13894 Gaglianico (BI) email aiasbi@libero.it L'obiettivo principale è di dare supporto a persone disabile medio gravi e alle loro famiglie. La sede è aperta 3 giorni la settimana, dove gli utenti possono trascorrere momenti in amicizia e svolere attività di svago o volte a migliorare la loro autonomi. Obbiettivo è cercare di stimolare i ragazzi, avendo cura di non forzare mai quelle che sono le loro volontà e i loro tempi, con il supporto costante di operatori e volontari, proponendo attività che sviluppino e rafforzino capacità manuali, creatività di autonomia, senso di orientamento. Ogni azione è sostenuta anche dal lavoro dello psicologo, che aiuta nella rielaborazione delle esperienze sia i ragazzi che le famiglie. Negli ultimi anni l'attenzione si è focalizza sul Dopo di Noi e si organizzano brevi residenzialità.

A.gen.d.a. Odv - Via Orfanotrofio 16, 13900 Biella- email agenda.biella@gmail.com Associazione di genitori nata nel 2002 con la mission di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari e l’inclusione sociale. Si adopera per realizzare progetti e attività che permettano di sviluppare le abilità sociali e il miglioramento dell’autonomia personale ad di fuori dell’ambiente familiare. Fornisce supporto informativo ai genitori su normative, agevolazioni fiscali e altro riguardanti la disabilità. Promuove azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni verso le problematiche dell’handicap.

ANGSA BIELLA APS - Via Orfanotrofio 16, 13900 Biella- email segreteria@angsa-biella.org Sede di Biella della Associazione Nazionale Genitori PerSone con Autismo. nata nel novembre 2007 dall’esigenza di coordinare le risorse del territorio rispetto all’autismo e valorizzare le diverse esperienze provinciali e locali. Gestisce con la collaborazione della Cooperativa Domus Laetitiae La Casa per l'Autismo di Candelo che attualmente segue 90 persone con autismo e le rispettive famiglie.