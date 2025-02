Ridotta in fin di vita, salvata cagnolina in Albania: da Biella aiuto e sostegno. Scicolone: “La daremo in adozione”

La solidarietà dell'associazione Legami di Cuore non conosce confini. È notizia di questi giorni che una cagnolina è stata tratta in salvo dopo aver subito azioni di inaudita crudeltà, perpetrate nella vicina Albania.

A darne notizia, sui propri canali social, il presidente della realtà biellese Alberto Scicolone: “Questa cagnetta è stata presa a picconate. I volontari del posto si sono attivati per metterla in sicurezza e ci hanno contattato. Da tempo, infatti, si occupano di decine di casi. L'obiettivo è di portarla in Italia e metterla in una pensione nel Biellese per poi con calma cercarle una famiglia”.

Da qualche giorno, lo stesso Scicolone si è attivato attraverso una campagna di sostegno per Sofia: “Mi occuperò di sostenere le spese perché non posso girarmi dall'altra parte – commenta - Chi vuole, senza obbligo e impegno, può aiutarmi anche con poco. Un grazie di vero cuore a chi ha deciso di stare al mio fianco”.

A distanza di alcuni giorni dalla segnalazione, Scicolone ha dato importanti aggiornamenti: “Sofia è fuori pericolo. Non vediamo l'ora di abbracciarla qui nel Biellese. Inoltre, una persona si sarebbe offerta per adottarla. Questa cagnolina ha vissuto momenti terribili e ha rischiato di morire. Ora, necessita di tanto amore, affetto e sostegno da persone care. Una famiglia sarebbe l'ideale ma ce ne occuperemo non appena rriverà a Biella”.