Iscrizioni aperte alla scuola dell'infanzia di Pratrivero

Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia di Pratrivero per l’anno scolastico 2025-2026. «Anche quest’anno la nostra scuola propone diversi laboratori stimolanti per i bambini quali inglese con docente qualificato», spiegano le insegnanti. Ma sono davvero tante le attività che vengono proposte nel corso dell’anno scolastico. Altre attività riguardano il progetto pet-therapy con specialista ed acquaticità in piscina. «Inoltre - sottolineano ancora - offre molteplici attività interessanti improntate sulla sensorialità e la multidisciplinarietà, quali Mangia sano, gioca, corri ed impara, giardinaggio, giochi e laboratori all’aperto, psicomotricità e digital storytelling», spiegano le insegnanti che seguono i bambini..