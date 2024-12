Natale a Biella, ecco tutte le iniziative all'Igloo di piazza Duomo

Il comune di Biella ha reso noto tutte le attività che saranno svolte all'interno dell'Igloo in piazza Duomo, in occasione delle festività natalizie.

L'iniziativa ha come obiettivo l'inclusione e la socializzazione per bambini e famiglie; le attività e i laboratori sono stati organizzati e supportati dall'assessorato Commercio e Sviluppo Economico del comune di Biella, in collaborazione con le associazioni di categoria e grazie ai fondi del DUC Regione Piemonte.

I laboratori partiranno domenica 8 dicembre e dureranno fino a domenica 22, ci saranno proposte tutti i pomeriggi, da martedì a venerdì, ed attività le mattine e i pomeriggi del weekend. In allegato la locandina con tutti gli appuntamenti.