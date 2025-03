Viaggio nell’arte con Michelangelo Pistoletto, appuntamento al teatro di Sandigliano

Il Teatro di Sandigliano di via E. Maroino 14 ospita Michelangelo Pistoletto. Dopo il primo episodio andato in scena a maggio 2024 a Cittadellarte in occasione della Giornata Mondiale dei Musei e il secondo al Teatro di Cossato lo scorso settembre, continua il ciclo di incontri Arcipelago biellese all’avanguardia che vede il fondatore di Cittadellarte aprirsi a un introspettivo itinerario alla scoperta della sua pratica artistica, non risparmiando incursioni nell’attualità.

Nell’appuntamento – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – sarà tessuta la rete dei contenuti attraverso un dialogo tra Pistoletto e il moderatore Luca Deias, direttore del Journal della Fondazione Pistoletto. In questo viaggio culturale che porterà a scoprire le sfumature dell’essenza creativa del maestro non mancherà un’impronta locale: l’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Sandigliano, in collaborazione con Amici del Cinema; sono previsti, a questo proposito, gli interventi introduttivi del sindaco Mauro Masiero e della presidente dell’associazione Amici del Cinema Benedetta Lanza. A seguire, sarà data voce a Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte, poi si alzerà il sipario sul viaggio nell’arte con Michelangelo Pistoletto.

“Continua il programma di serate – ha annunciato il maestro – nelle quali incontro i Biellesi per parlare di come l’arte può diventare parte attiva nella nostra vita, ricordando che Biella è stata dichiarata dall’Unesco Città Creativa. I cittadini del territorio, che comprende l’intera provincia, divengono parte di questo progetto di creazione”. Il paese si prepara ad accogliere il fondatore di Cittadellarte: “Sono molto orgogliosa di ospitare – ha affermato Benedetta Lanza – al teatro di Sandigliano Michelangelo Pistoletto, grande artista, educatore e promotore di valori etici e morali. In un 2025 iniziato tra guerre e pochezza umana e culturale, Pistoletto è la lungimiranza, l’energia e l’esempio del cambiamento: un Terzo Paradiso è possibile, infinito e unito dall’amore e dalla differenza”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle del primo cittadino: “Per il comune di Sandigliano – ha aggiunto il sindaco – è un onore avere come ospite il maestro Michelangelo Pistoletto, protagonista dell’Arte Povera nella storia dell’arte italiana e internazionale le cui opere sono conosciute in Europa e nel mondo”.