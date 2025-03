A Candelo la Protezione Civile scende in piazza

Sabato prossimo, in piazza Castello, a Candelo avrà luogo l'esercitazione e la presentazione della Protezione Civile. L'obiettivo è duplice: far conoscere le attività e i volontari che intervengono sul nostro territorio.

A darne notizia il sindaco Paolo Gelone: “Essere volontario della Protezione Civile significa partecipare alla sicurezza del proprio paese e di chi ci vive: manifestazioni, emergenze, interventi in aiuto di popolazioni colpite da calamità in tutta Italia. Per questo, cerchiamo volontari. Da qui l'appello al cittadino: informati anche tu su come aderire”.

La manifestazione si terrà dalle 9 alle 16. In caso di maltempo, sarà rinviata al prossimo 15 marzo.