Tante cose da fare a Biella nel we del 7, 8 e 9 marzo

Venerdì 7 marzo

- Biella, Final Leg Torch Run 2025, da Cascina Oremo alle 10,30 a Piazza Duomo

- Candelo, festa della Donna, inaugurazione mostra Flecchia presso le Cantine di Crono al Ricetto di Candelo la prima tappa del progetto espositivo dedicato allo scultore Aldo Flecchia

- Coggiola, mostra dei I quadri di Grazia Airoldi, pittrice di Isolella a Borgosesia

- Donato, carnevale

- Andorno, All'ombra delle montagne – Scrittrici e scrittori stranieri in Valle del Cervo.

- Bielmonte, "A uovo con i priori" di Tavigliano, ore 18 ritrovo al parcheggio, ore 19 sciata in notturna, in alternativa ciaspolata

- Biella, Opificio dell'Arta festa della donna, spettacolo Schegge di vita

- Pollone, biblioteca, Anna Raviglione presenta "La ragazza del 99", l'autrice dialoga con Anna Arietti dalle 21

- Casapinta, ore 21 salone polivalente festa della donna relazione Carla Furno Marchese "Siamo così"

- Biellese e Canavese, ALCHÈMICA food culture festival | il Festival delle Protagoniste del Gusto

- Occhieppo Inferiore, Osservatorio Astronomico e Astrofisico di Cascina S.Clemente Il MODELLO COSMOLOGICO STANDARD - Uno sguardo nel cielo profondo dalle 20,45

- Campiglia, alle 20.30, presso il Circolo Valêt di frazione Asmara verrà presentato alla cittadinanza l'iniziativa, realizzata con il contributo del GAL Montagne Biellesi ”Avere a Cuore”

- Roppolo, carnevale, Animal Party alle 22

- Vigliano ore 17,30 "Dalla tratta alla salvezza, storia della rinascita di una donna" Racconti e testimonianze di Maria Eugenia Veneri, autrice del libro “Giro di vite”, a cura di Comune di Vigliano Biellese Biblioteca Civica Aldo Sola (città per le donne)

- Biella, ore 18,30/22,00 Nata Libera Lotto Marzo Antifascista Spazio aperto per assemblea, mostra fotografica, musica e condivisione. A cura di Le Parole Fucsia Villa Schneider - Biella (Città per le donne)

Sabato 8 marzo

- Salussola, 80° anniversario dell'eccidio, Tutte le iniziative sono ad ingresso libero. Ore 15,00. Museo dell’Oro e della Pietra apertura ufficiale della Ottantesima Commemorazione. Inaugurazione mostre, inaugurazione del percorso artistico nelle vie centrali a cura di Urban Kintsugi Memoria, ore 17 converto polivalente

- Biella Piazzo, folle notte e carnevale dei bambini

- Cavaglià, carnevale

- Benna, "Un pomeriggio per me" (Città per le donne)

- Cossato, i commercianti di via Martiri presentano..."Creatività al Ponte" in occasione della festa della donna dalle 9 alle 18

- Biellese e Canavese, ALCHÈMICA food culture festival | il Festival delle Protagoniste del Gusto

- Trivero, premiazioni degli atleti del gruppo sportivo GS Zegna

- Andorno, carnevale dei bambini

- Valdilana, la “Vitale Barberis Canonico” ospiterà la compagnia teatrale Teatrando, che porterà in scena lo spettacolo “Tessere la storia: il grigio verde biellese tra telai e trincee”.

- Tavigliano, cena carnevale al polivalente

- Coggiola, mostra dei I quadri di Grazia Airoldi, pittrice di Isolella a Borgosesia

- Candelo, alle ore 16:30, presso il Centro culturale Le Rosminiane, dove ha sede la Biblioteca Civica di Candelo, "A mani nude e a cuore aperto" terza edizione

- Donato, carnevale

- Cerrione, fagiolata alle 16

- Bielmonte, raduno Telemark che sarà dedicato alla festa delle donne "La Sbiellata 2025 è donna".

- Benna, cena delle maschere

- Biella, festa della donna al centro dinamico dalle 14 alle 18

- Biella, nella sede del Circolo Culturale Sardo di Biella, si terrà la “Festa della Donna”

- Bielmonte, Piazzale 2, Battesimo delle ciaspole

- Bielmonte, sciata in notturna

- Cossato, ore 16,00 Un sabato con l’autore Vittoria Bazzan presenta il libro “Tutto il Mare che non c’è”. a cura di Comune di Cossato Area eventi di Villa Ranzoni (Città per le donne)

- Biella, ore 16,00 Il Patto della Montagna e la parità retributiva. Il punto dopo 80 anni Convegno, spettacolo teatrale, mostra. a cura di VocidiDONNE Istituto HNK, via Garibaldi 11 (città per le donne)

Domenica 9 marzo

- Salussola, 80° anniversario dell'eccidio, ore 9,19 ritrovo in piazza municipio, alzabandiera, ore 10 Santa Messa, Ore 15.30. Salone polivalente. Convegno-spettacolo “L’Eccidio di Salussola ottanta anni dopo”, Ore 20.45. Chiusura della Ottantesima Commemorazione, Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, Requiem di Mozart.

- Benna, "Camminata di primavera", ritrovo alle ore 14 presso l'area sportiva (viale delle Viare Lunghe), con partenza alle 14.30. (Città per le donne)

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate al Santuario

- Biella, via Serralunga 27, dalle 14,30 L'Arte Vien Giocando

- Valdilana, la “Vitale Barberis Canonico” ospiterà la compagnia teatrale Teatrando, che porterà in scena lo spettacolo “Tessere la storia: il grigio verde biellese tra telai e trincee”.

- Bielmonte, Piazzale 2, Battesimo delle ciaspole

- Biellese e Canavese, ALCHÈMICA food culture festival | il Festival delle Protagoniste del Gusto

- Vigliano, "La vita corre… noi camminiamo insieme". (Città per le donne)

- Tavigliano, alle ore 15:00 Carnevale dei bambini, segue distribuzione Fagiolata

- Cossato, evento Think Biker festa della donna

- Donato, carnevale

- Cossato, Teatro Comunale, spettacolo, UN CORPO, UN'ANIMA dalle 16

- Biella Piazzo, fagiolata dalle 12

- Gifflenga, camminata in rosa, 9,30 ritrovo presso polivalente, partenza alle 10

MOSTRE

- Biella, Revelare – Gesti di cura attraverso l'arte di Mimmo Rotella, presso lo spazio espositivo messo a disposizione dalla Fondazione Sella a Biella.

- La Fondazione Zegna presenta negli spazi di Casa Zegna la mostra Mimmo Jodice.

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.