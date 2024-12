Guardia di Finanza: aperto il bando per 1634 allievi finanzieri

La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri per l'anno 2024. I posti disponibili sono suddivisi in due principali contingenti:

Contingente ordinario : 1420 posti, di cui 204 riservati alla specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego (ATPI) e 1216 per cittadini italiani non specializzati.

Contingente di mare : 214 posti, suddivisi tra specializzazioni come Nocchiere, Motorista navale e Operatore di sistema.

Il concorso è aperto a candidati di età compresa tra i 18 ei 26 anni (24 per i posti destinati ai cittadini non militari), con eventuali proroghe per chi ha svolto servizio militare. È richiesto un diploma di scuola secondaria superiore, mentre per i volontari delle Forze Armate sono valide qualifiche inferiori.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2024, tramite il portale https://concorsi.gdf.gov.it, o l'app "GdF Concorsi". Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili sugli stessi canali.