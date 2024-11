Black Friday 2024: quando è il momento migliore per acquistare

Si chiama Black Friday ed è uno degli eventi più attesi da chi ama lo shopping e da chi, evidentemente, ha voglia di risparmiare grazie alle offerte. Nato negli States ma ormai diffuso a macchia d’olio in tutto il mondo, Italia compresa, il Balck Friday 2024 finirà ufficialmente il prossimo venerdì 29 novembre. Conosciuto da tutti come “venerdì nero”, in realtà questo evento dedicato agli acquisti non si concentra in un unico giorno già da tempo; le offerte e le scontistiche, infatti, iniziano diversi giorni prima l’effettiva data e si concludono anche qualche giorno dopo quest’ultima. Quand’è, quindi, il momento migliore per acquistare durante il “periodo” del Black Friday? La parola chiave è una: giocare di anticipo…e di furbizia!

Black Friday 2024: quando inizia e quanto dura

La tradizione vuole che il Black Friday si “celebri” sempre il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento americano, che quest’anno, nel 2024, cade proprio il 29 novembre. Tuttavia, come affermato pocanzi, l’evento dedicato al risparmio e alle offerte più convenienti può durare anche di più, dando a tutti la possibilità di acquistare ciò che si desidera da tempo magari a un prezzo minore. Con Amazon, ad esempio, le offerte cominciano prima del giorno ufficiale del “venerdì nero”: il colosso dello shopping ha già dato avvio agli sconti e li farà concludere con il Cyber Monday, ossia il lunedì che segue il weekend del Black Friday. Sintetizzata dai più come “settimana del Black Friday”, quella di Amazon Italia inizierà ufficialmente giovedì 21 novembre e terminerà ufficialmente un minuto prima la mezzanotte di lunedì 2 dicembre 2024.

Dopo la settimana dedicata al Black Friday arriva anche il mese dedicato al Black Friday. Nel 2024, infatti, moltissimi brand hanno scelto di mantenere attive le offerte per un mese intero, offrendo molto più tempo ai consumatori di ponderare le loro scelte e di acquistare il prodotto (o i prodotti) desiderato a un prezzo super conveniente. Un modo anche per evitare gli affollamenti dell’ultimo secondo, spalmando le vendite su più giorni e spronando i consumatori a fare acquisti in grande anticipo.

Qual è il momento migliore per acquistare con il Black Friday

Dato per assodato il lasso di tempo in cui le offerte rimarranno attive, la domanda sorge spontanea: quand’è il momento migliore per fare acquisti utilizzando i codici sconto del Black Friday? Molte persone pensano che il momento adatto per acquistare sia il giorno specifico, quindi il 29 novembre nel caso del 2024. Tuttavia, e qui sta il gioco di anticipo di cui sopra, sarebbe meglio cominciare a dare un’occhiata alle varie offerte già nei giorni precedenti l’effettivo Black Friday. In questo modo si terranno monitorati gli andamenti dei prezzi e si avrà modo di salvare il proprio prodotto nei preferiti, controllando di tanto in tanto se l’offerta sale, scende o resta uguale a se stessa. Tuttavia, proprio poiché molti rivenditori iniziano a lanciare i loro sconti già nei giorni poco precedenti al Black Friday (alcuni anche diversi giorni prima, proprio come Amazon), in certi casi (ma dipende sempre dalle esigenze del consumatore) potrebbe essere molto più furbo acquistare nel momento esatto in cui scatta l’offerta. L’ultima decisione spetta sempre al singolo, che avrà fatto le sue valutazioni e avrà ragionato su che cosa effettivamente conviene fare per risparmiare un po’ di soldi.

Black Friday 2024: come sfruttare i giorni di sconti nel migliore dei modi

Arrivare preparati al grande evento del Black Friday aiuterà i consumatori ad accaparrarsi i prodotti desiderati a prezzi super convenienti. Che cosa significa, però, arrivare “preparati”? Anzitutto, prima di buttarsi a capofitto sui siti online interessati o recarsi fisicamente in negozio, sarebbe meglio avere chiaro che cosa si vuole acquistare e quanto, almeno idealmente, si vorrebbe spendere. Questa è un’ottima base di partenza da cui partire: ordine di idee e, per fare le cose ancora meglio, magari una lista di desideri sottomano. Un altro passaggio molto importante quando si tratta di offerte limitate a un certo periodo di tempo è quello legato al confronto. Confrontare i prezzi dello stesso prodotto ma su più piattaforme e/o store fisici aiuterà il consumatore a capire dove risiede la maggiore convenienza e dove, dopo avere confrontato tutto, acquistare il prodotto. Online è possibile eseguire questa azione utilizzando siti di comparazione prezzi, strumento essenziale per assicurarsi che lo sconto sia davvero conveniente come sembra.

Infine, ma non per importanza, prima di acquistare durante il Black Friday ci si dovrebbe porre una domanda: “Ho realmente bisogno di questo prodotto?” e darsi di conseguenza una sincera risposta. Perché si sottolinea questo punto, apparentemente banale? Perché in presenza di sconti spesso si tende ad acquistare “solo per approfittare” dello sconto senza avere un reale bisogno del prodotto stesso. Certamente si può comunque fare click su “ordina”, la libertà è sempre la prima cosa, ma sarebbe sempre meglio chiedersi quanto, quel prodotto make-up, quell’elettrodomestico o quel completo sportivo servano davvero. È qui che rientra la fatidica “lista dei desideri”, utilissima per fare ordine mentale e per selezionare senza troppi ripensamenti ciò che realmente si vuole in quel dato momento.

Come verificare l’autenticità delle offerte durante il Black Friday 2024

Non sempre il Black Friday regala sconti così ingenti. È molto importante verificare la convenienza delle offerte e farsi furbi per tempo. Ecco, dunque, che ritorna il monitoraggio di cui sopra, quindi l’osservazione periodica dei prodotti desiderati con relativo prezzo. Perché si sottolinea questo punto? Perché spesso si tende a rimanere “stregati” dal prezzo scontato pensando sia l’occasione della vita, ma a volte non è esattamente così. C’è da dire che acquistare durante la settimana e/o il mese del Black Friday il più delle volte conviene, ma lo si deve fare adottando una strategia ben definita: quale? Arrivando al giorno “x” preparati sui prodotti e sui loro prezzi abituali, rendendosi quindi effettivamente conto se si tratta di un’offerta a tutto tondo o di una semplicissima illusione di risparmio. Se devi acquistare un elettrodomestico, uno smartphone o pc, puoi ad esempio utilizzare il codice sconto per acquistare su Unieuro risparmiando fino il 40%.

Molti rivenditori, infatti, durante questo periodo dell’anno tendono ad aumentare i prezzi dei loro prodotti prima del “venerdì nero”, per poi abbassarli e riportarli al loro prezzo abituale ma dando l’illusione di avere creato l’offerta più incredibile che esista. Ecco, poiché nessuno vuole cadere in questi giochi di sconti fittizi e offerte aleatorie, è sempre importante arrivare consapevoli e con le idee ben chiare.

È giunto il momento di dedicarsi allo shopping consapevole: questo Black Friday 2024 vi sta aspettando!