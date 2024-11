Biella, si inaugura “Libri per tutti” per una biblioteca sempre più accessibile

Il prossimo venerdì 15 novembre, alle 17, si svolgerà l'inaugurazione dello scaffale "Libri per tutti" presso la Biblioteca ragazzi "Rosalia Aglietta Anderi".

Questo appuntamento sarà un ulteriore passo verso una biblioteca sempre più accessibile che amplierà l'offerta di libri per letture inclusive aderendo al progetto "Libri per tutti", rete delle biblioteche del Piemonte creata da Fondazione Paideia con il contributo della Regione Piemonte, per offrire strumenti, conoscenze specifiche e occasioni per la condivisione e diffusione di libri tradotti in simboli (CAA). I nuovi libri in simboli saranno a disposizione delle famiglie, degli educatori, dei terapisti e degli insegnanti del territorio per l’utilizzo, in loco o tramite prestito.