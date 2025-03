Spettacolo teatrale a Cavaglià per la Festa della Donna (foto di repertorio)

In occasione della Festa della Donna, la Compagnia dei Salassi, con il patrocinio del comune di Cavaglià, presenta lo spettacolo teatrale “No! Il paradiso può attendere”. La serata, in programma sabato 8 marzo, alle 21, al Polivalente, rientra negli appuntamenti organizzati con il gruppo ANPI locale, in occasione dell'80° Anniversario della Liberazione. L'ingresso è a offerta libera.