A Gaglianico Luana Spinella 4et in concerto

Giovedì 6 Marzo presso l’Auditorium Comunale di Gaglianico alle ore 21 in concerto LUANA SPINELLA 4et., gruppo d'eccezione per una serata di alto livello musicale.

Alla voce Luana Spinella, cantante vercellese di origini siciliane che ha perfezionato la sua tecnica vocale formandosi in Canto Jazz presso il rinomato conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Riconosciuta per approccio elegante e doti interpretative si esibisce e collabora con musicisti di spicco molto noti nell’ambiente jazzistico e non solo.

A impreziosire il concerto un musicista d’eccezione, Max De Aloe, armonicista di raffinata sensibilità e di estrazione lombarda che vanta un curriculum musicale di straordinaria rilevanza. La sua maestria nell’arte dell’armonica lo ha consacrato come uno dei più eminenti esponenti dell’armonica jazz in Europa.

All’Organo Hammond Max Tempia, musicista biellese che annovera tra le sue incredibili esperienze un posto d’eccezione come pianista nelle più importanti orchestre Rai e Mediaset, direttore del prestigioso Jazz Club di Biella il più storico e longevo d’Italia.

La parte ritmica è affidata a Claudio Montagnoli, batterista biellese che inizia i suoi studi con il maestro Enrico Lucchini, ha all’attivo numerosi concerti in tutta Europa e partecipazioni a importanti rassegne come Umbria Jazz costantemente impegnato in prestigiose collaborazioni con rinomati jazzisti di notorietà nazionale.

Il quartetto musicale avrà il privilegio di offrire al pubblico una selezione di grandi classici della musica italiana e internazionale, attingendo dalle composizioni più eleganti e suggestive di autori leggendari come Burt Bacharach, Antonio Carlos Jobim, Sting, Stevie Wonder, Pino Daniele. Ogni brano, sapientemente interpretato, renderà omaggio alla bellezza senza tempo di queste opere immortali, offrendo un’esperienza musicale di grande valore artistico.

Un affascinante intreccio di sonorità, caratterizzate da raffinate contaminazioni tra il Jazz più evocativo e quelle melodie capaci di imporsi come vere e proprie icone sonore di un’epoca.

Ingresso libero. Per info e prenotazioni tel. 338 2485262