Cani abbandonati o smarriti, ecco come comportarsi

Cosa fare se si trova un cane smarrito? Questi sono solo alcuni consigli pratici: se l'animale, che pare abbandonato, non possiede una targhetta identificativa che consenta di contattare direttamente il proprietario, ciò che si deve fare è chiamare il numero unico 112 e chiedere l'intervento del Canile.

Oltre 40 comuni biellesi sono consorziati con il Canile di Cossato, il cui servizio di accalappiamento è attivo h24. Il canile si occupa del servizio di accalappiamento e custodia dei cani vaganti sul territorio dei Comuni consorziato ed è attualmente gestito dall’associazione di volontariato Animali Solo Per Amore – A.S.P.A. Onlus. Il canile inoltre è aperto al pubblico per visite ed adozioni tutti i giorni (festivi compresi) dalle 14.30 alle 17.30. Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero 015.9842509 oppure inviare una mail a canile@canileconsortilebiellese.it.