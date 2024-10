Marazzato Soluzioni Ambientali, Relife e Istituto Cavour presentano il progetto Ben-Essere

Il rapporto tra scuola e lavoro, tra formazione e pratica, è un processo in evoluzione che offre continuamente nuove potenzialità da esplorare e il “Progetto benEssere”, presentato nell'Aula Magna dell'Istituto Cavour di Vercelli, ne è la dimostrazione.

Nato dalla collaborazione tra Marazzato Soluzioni Ambientali, leader nelle bonifiche e nel trattamento dei rifiuti industriali, Relife, realtà specializzata nel recupero di materie prime e in processi di economia circolare, e l'Istituto Cavour, il Progetto benEssere è un percorso che mostra come sia possibile integrare la formazione scolastica con le nuove tematiche ambientali anche in percorsi didattici apparentemente distanti. L'iniziativa ha infatti coinvolto la 4i dell'Istituto Commerciale e Geometri Cavour di Vercelli, che è una delle classi a indirizzo turistico, nell'esplorazione delle potenzialità del nuovo settore del turismo industriale, che si sta affermando come nuova opportunità culturale e di valorizzazione del territorio.

A tale scopo, nelle settimane precedenti la presentazione del progetto, gli studenti hanno partecipato a due incontri con i rappresentanti del Gruppo Marazzato e Relife, uno presso l'Istituto, dove è stata illustrata l'attività delle due aziende, e uno presso l’impianto di Relife con visita all’impianto e nel complesso di Stroppiana, dove ha sede la Fondazione Marazzato che si occupa di tutte le iniziative e attività di cultura d’impresa. Qui la classe è stata preparata in modo specifico all'attività di accoglienza in cui affiancherà il personale di Marazzato e Relife nei rispettivi stand in occasione della fiera Ecomondo di Rimini, la grande rassegna internazionale sui servizi ambientali, sul riciclo e sull'economia circolare la cui edizione 2024 è in calendario dal 5 all'8 novembre.

Nel corso del suo intervento, Alberto Marazzato, AD dell'omonimo Gruppo, ha sottolineato l'importanza di collaborare con le istituzioni non soltanto in modo diretto con iniziative a favore della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, ma anche di creare consapevolezza nelle nuove generazioni e fornire loro gli strumenti per affrontare i nuovi orientamenti del mondo del lavoro, obiettivo che il Gruppo persegue sia tramite la sua azienda di punta sia tramite le iniziative della Fondazione.

Il Dott. Franco Smerieri, rappresentante di Relife, ha invece posto l'accento sulla crescente importanza e sulle molte opportunità offerte dall'economia circolare, che proprio a Ecomondo vanta una vetrina d'eccezione in cui trovano sempre maggiore spazio le attività legate al recupero e al riciclo dei rifiuti e alle filiere virtuose e sostenibili. Prima di dare la parola agli studenti per raccogliere le loro sensazioni sull'esperienza a pochi giorni dalla sua fase conclusiva, che vedrà impegnati a Rimini ben 18 dei 20 alunni della classe 4i a indirizzo Turistico, il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Massara ha aggiunto il suo personale apprezzamento per l'opportunità di collaborare con aziende come Marazzato e Relife nell'esplorazione di nuovi territori di sbocco professionale. Ringraziamento a cui si è aggiunto quello del Prof. Ernesto Raisaro, presente in sala con il collega Prof Gianfranco Ricca, coordinatori del progetto.