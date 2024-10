Ternengo, lavori lungo la SP 205, come cambia la viabilità

In questi giorni è stato avviato il cantiere sulla S.P. n.205 per il ripristino dei tratti oggetto di dissesto, in prossimità del Cimitero Comunale.

L’ordinanza n. 153 del 24/10/2024 della Provincia di Biella stabilisce come cambia la viabilità. In particolare, è stata istituita la limitazione temporanea del transito mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e limite di velocità massima pari a 30 km/h in prossimità dell’area di cantiere, al km 0+350 e al km 0+950 lungo la SP 205 Ronco Biellese - Bioglio nel Comune di Ternengo.

Il Comune segnala di attenersi alle indicazioni di cantiere sulle modifiche e limitazioni alla viabilità, rammentando a chi transita di procedere sui luoghi con attenzione e velocità adeguata.

Il termine dei lavori è previsto per gennaio 2025.