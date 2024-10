IV Meeting Reseller: gli operatori di energia e gas si incontrano nella nuova sede eVISO

Giunto alla sua quarta edizione, l'evento ha riunito un centinaio di operatori di energia elettrica e gas provenienti da tutta Italia, in un momento di confronto su tecnologie emergenti e scenari futuri. È stato il primo incontro tenutosi nella nuova e avveniristica sede eVISO, il "Center of Collective Intelligence", inaugurata lo scorso 18 maggio.

La giornata si è aperta con i saluti di Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, che ha accolto i partecipanti, sottolineando l’importanza di questo appuntamento annuale per rafforzare la community dei reseller e condividere i progressi nell’adozione di tecnologie avanzate. Il programma mattutino è entrato nel vivo con l’intervento di Tullio Re e Denny Terreno del Dipartimento Algo Intelligence di eVISO, che hanno esplorato il mercato quartorario e il superamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale, ndr), offrendo una visione chiara sui nuovi mercati all’ingrosso dell’energia. Successivamente, l’Avvocato Alessia Lubrano, membro della Giunta A.R.T.E., ha approfondito il tema della gestione del credito e della disciplina del corrispettivo CMOR, offrendo spunti pratici per gli operatori del settore.

Diego Pellegrino, Socio Fondatore e Portavoce dell'Associazione A.R.T.E., ha poi catalizzato l’attenzione dei presenti con un intervento dedicato alla fine del regime di tutela e ai nuovi scenari che si prospettano per il mercato libero dell’energia. Pellegrino ha dichiarato: «La transizione energetica e normativa che stiamo vivendo richiede la capacità di adattarsi alle nuove regole del mercato e di sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione». La sua riflessione ha stimolato un dibattito vivace tra i partecipanti, sottolineando l’importanza di un confronto costante tra gli attori del settore.

Un ulteriore contributo è arrivato da Davide Marocco, CEO di GD System, che ha trattato il tema della sicurezza informatica nel settore energetico e l’impatto della normativa NIS2 sulle pratiche aziendali, ponendo l’accento su come le aziende possano rafforzare la resilienza digitale.

Lucia Fracassi, Direttore Generale di eVISO, ha concluso la sessione mattutina con i "key takeaways", riassumendo i punti salienti delle presentazioni e accompagnando i partecipanti in un tour della nuova sede: «E’ un onore per noi ospitare il quarto Meeting Reseller, e far toccare con mano ai reseller di tutta Italia come abbiamo trasformato i nostri valori nel nuovo Centro di Intelligenza Collettiva e quanto ogni giorno la tecnologia offerta da eVISO costituisca un vantaggio competitivo, sostenibile e distintivo».

Nel pomeriggio, il programma ha riservato una sorpresa divertente per gli ospiti, con sketch teatrali sul mondo dell'energia, pensati per far emergere in modo leggero e coinvolgente il concetto di una collaborazione virtuosa tra uomo e macchina. Attraverso un'alternanza di momenti comici e riflessivi, è stato mostrato come l’automazione possa potenziare l’efficacia delle persone, permettendo loro di concentrarsi su ciò che realmente fa la differenza.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per mettere in luce il costante impegno del Team Reseller di eVISO, che con dedizione ha curato ogni dettaglio organizzativo, garantendo ai partecipanti un’esperienza stimolante e arricchente. Al 30 giugno 2024, eVISO ha servito oltre 179.000 punti di prelievo (POD), segnando un incremento del 34% rispetto all'anno precedente, mentre il numero degli operatori reseller abbinati si è mantenuto stabile a 94, pari al 13,1% degli operatori di vendita nel mercato libero. Questi risultati testimoniano la crescita sostenuta dell’azienda e il consolidamento delle relazioni con i reseller, grazie al prezioso lavoro del Team dedicato.