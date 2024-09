Minibond: perchè sono un'opportunità per le imprese

I minibond rappresentano una delle più interessanti soluzioni di finanza alternativa emerse negli ultimi anni, poiché offrono alle piccole e medie imprese italiane un'alternativa efficace ai tradizionali canali bancari. Introdotti in Italia con le riforme del 2012, i minibond consentono alle imprese di emettere titoli di debito a investitori qualificati, aprendo così l'accesso al mercato dei capitali anche per aziende di medie dimensioni che tradizionalmente non avevano questa opportunità. Questo strumento rappresenta un’opzione interessante per le imprese che desiderano finanziare progetti di crescita, investimenti tecnologici o espansioni commerciali, senza dover dipendere esclusivamente dal credito bancario. Scopriamo di più a riguardo.

Cosa sono i minibond?

I minibond sono strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese (PMI) sotto forma di obbligazioni, con lo scopo di raccogliere capitali direttamente dal mercato, offrendo una valida alternativa ai tradizionali prestiti bancari. A differenza delle obbligazioni emesse dalle grandi società, i minibond sono tipicamente caratterizzati da un valore nominale complessivo inferiore ai 50 milioni di euro e sono destinati a investitori istituzionali o qualificati. Questi strumenti permettono alle imprese emittenti di raccogliere fondi per finanziare progetti di espansione, innovazione o ristrutturazione del debito, senza doversi rivolgere esclusivamente alle banche.

I minibond prevedono un tasso d’interesse riconosciuto agli investitori sotto forma di cedola periodica, che può essere annuale, semestrale o trimestrale, a seconda delle condizioni stabilite dall’emittente. Oltre a ricevere queste cedole, gli investitori vedono restituito il capitale inizialmente investito alla data di scadenza del minibond, come concordato al momento dell’emissione. Non esistono regole rigide per quanto riguarda la durata, il tasso d’interesse o la struttura di rimborso del capitale, offrendo alle imprese una notevole flessibilità nel definire le caratteristiche del minibond in base alle loro esigenze specifiche. Ad esempio, un’impresa potrebbe optare per una durata più lunga se prevede che il ritorno sugli investimenti finanziati dal minibond richieda più tempo per concretizzarsi, oppure scegliere una struttura di rimborso “a bullet”, in cui il capitale viene restituito integralmente alla scadenza.

Il successo dei minibond risiede nella loro capacità di fornire un accesso più immediato e meno oneroso al capitale rispetto ai prestiti bancari, soprattutto per le PMI che possono incontrare difficoltà ad ottenere credito tradizionale a causa di requisiti patrimoniali elevati o limitate garanzie. Inoltre, i minibond offrono l'opportunità di migliorare la visibilità e la reputazione dell’impresa sul mercato dei capitali, dimostrando trasparenza e affidabilità agli investitori. Questo strumento consente anche di diversificare le fonti di finanziamento, riducendo la dipendenza dal sistema bancario e migliorando la flessibilità finanziaria dell’impresa.

Chi può emettere i minibond?

I minibond sono emessi tipicamente da società italiane non quotate, principalmente sotto forma di società a responsabilità limitata (Srl) o società per azioni (SpA). Secondo quanto stabilito dal Decreto Destinazione Italia, gli emittenti devono soddisfare alcuni requisiti specifici: devono essere aziende diverse dalle banche e dalle microimprese, e devono avere un fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro e almeno 10 dipendenti. Questi criteri escludono quindi le microimprese, ovvero quelle realtà con meno di 10 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio inferiore ai 2 milioni di euro.

Oltre ai requisiti dimensionali, l'emissione di minibond richiede anche determinati requisiti qualitativi. I minibond sono progettati per sostenere la crescita e l’espansione di aziende con un alto potenziale. Pertanto, le imprese emittenti devono presentare bilanci solidi, che dimostrino una gestione finanziaria stabile e trasparente. La capacità dell’azienda di generare flussi di cassa costanti e la sostenibilità del suo debito sono fattori chiave che gli investitori valutano prima di sottoscrivere i minibond. Inoltre, è fondamentale che l’impresa disponga di un piano di investimenti chiaro e ben strutturato, dimostrato da un business plan solido che identifichi come i capitali raccolti verranno utilizzati per favorire la crescita aziendale.

Un altro aspetto essenziale riguarda la qualità del management. Le imprese che emettono minibond devono poter contare su una squadra di gestione esperta e competente, capace di attuare il piano di crescita e di affrontare eventuali sfide operative o di mercato. La fiducia degli investitori è strettamente legata alla capacità del management di guidare l’azienda verso il raggiungimento dei suoi obiettivi. Le prospettive di sviluppo dell’azienda, sia in termini di espansione che di posizionamento competitivo, sono altrettanto fondamentali, poiché gli investitori cercano opportunità che offrano ritorni sul capitale investito.