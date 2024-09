Città scandinave: quali sono le più belle da visitare?

Le vacanze invernali sono uno dei concept turistici più gettonati degli ultimi tempi. La possibilità di vivere soggiorni indimenticabili in location meravigliose come quelle offerte dal Nord Europa, del resto, rappresenta un’esperienza inestimabile, soprattutto durante il periodo natalizio. Non solo, queste destinazioni sono perfette per chi desidera una vacanza all’insegna dell’avventura, scoprendo panorami mozzafiato e paesaggi spettacolari anche in estate. Come già precedentemente accennato, il Nord Europa rappresenta un luogo ideale dove potersi mettere in cerca di simili mete, visto che la Scandinavia custodisce paesi meravigliosi come la Svezia, la Norvegia e la Finlandia. Oltre ai paesaggi e alle proposte turistiche invernali, in Scandinavia ci sono anche delle città meravigliose, scopriamo alcune tra le più belle da visitare nelle prossime righe.

Rovaniemi

Tra le città scandinave più belle da visitare, Rovaniemi, il capoluogo della Lapponia, rappresenta una tappa imperdibile. Situata nel Circolo Polare Artico, Rovaniemi è conosciuta in tutto il mondo come la casa ufficiale di Babbo Natale, motivo per cui attira visitatori di tutte le età, soprattutto durante il periodo natalizio. Oltre alla magia del villaggio di Babbo Natale – che nei tour della Lapponia come questo , pianificato e organizzato dall'agenzia Stograntour, è quasi sempre incluso – la città offre altre interessanti attrazioni turistiche, come il Museo Arktikum, che esplora la cultura e la natura artica, e l'opportunità di vivere esperienze uniche come i safari con le renne o i cani da slitta. Rovaniemi è il punto di partenza ideale per esplorare la bellezza selvaggia della Lapponia e immergersi nella sua atmosfera unica.

Stoccolma

Continuiamo la nostra classifica delle più belle città da visitare in Scandinavia con la meravigliosa capitale svedese. Si tratta di una città poliedrica, all’interno della quale confluiscono proposte differenti e adatte a qualsivoglia tipologia di turista. Stoccolma è impreziosita da un background culturale di grande spicco, ma allo stesso tempo non manca in termini di attrazioni moderne. Sono diversi, inoltre, i siti patrimonio dell’Unesco, oltre alle caratteristiche strade in pietra e ai ponti che si ergono al di sopra dei canali cittadini. Ciò che colpisce maggiormente di Stoccolma, inoltre, è il patrimonio architettonico, oltre alla Città Vecchia e alla cultura culinaria.

Copenaghen

Non può mancare una menzione a Copenaghen, la capitale della Danimarca. Copenaghen è famosa tra i turisti e non solo per l’altissima qualità della vita che la contraddistingue. Una metropoli internazionale che, nonostante risulti tra le più brillanti mete europee da visitare, preserva la sua tranquillità, offrendo ai visitatori la possibilità di trovare ristoro mentre ammirano il meraviglioso skyline cittadino. Tra le principali attrazioni di Copenaghen non possiamo fare a meno di citare le caste colorate sulla costa di Nyhavn, oltre agli iconici giardini di Tivoli. È consigliato visitare Copenaghen nel periodo natalizio, siccome proprio durante quelle settimane la città si impreziosisce ulteriormente con diverse proposte tematiche. Inoltre, non possono mancare delle passeggiate a Stroget, la zona dello shopping dove poter trovare negozi, bar, ristoranti e boutique di classe.

Reykjavík