E' iniziata la distribuzione della carta “Dedicata a te” per i nuovi beneficiari

Da questa settimana gli uffici postali hanno iniziato a distribuire ai beneficiari la carta “Dedicata a te”, una carta riservata alle famiglie che non superano un determinato reddito, che i beneficiari potranno usare per acquistare beni di prima necessità. Per riceverla non è stato necessario farne domanda: ad occuparsi dell'istruttoria è stato l'INPS, che ha poi comunicato ai comuni gli elenchi per la distribuzione del sussidio. Tra quelli che hanno provveduto a comunicare la graduatoria in questi giorni ci sono Biella e Muzzano. A Biella i beneficiari sono 481, che si fermano a 43 a Gaglianico e a 7 a Muzzano.

La carta era stata già introdotta lo scorso anno, e ora viene rinnovata e dovranno ritirarla solo i nuovi beneficiari che hanno ricevuto la comunicazione di averne diritto dal proprio comune di residenza. Chi invece l'aveva già ritirata l'anno scorso e ha ancora i requisiti dovrà solamente ricaricare quella che già possiede.

In caso di smarrimento della vecchia carta, può essere richiesta la sostituzione presso qualsiasi Ufficio Postale presentando allo sportello: documento di identità in corso di validità, Codice Fiscale/Tessera Sanitaria, e la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per qualsiasi altra anomalia riscontrata sulla carta, è stato messo a disposizione degli utenti il numero verde 800 210 170.