Valle Mosso, successo per l'edizione 2024 del Sant'Eusebio Summer Festival

Anche quest'anno si è concluso con grande successo il S. Eusebio Summer Festival di Valle Mosso: sono stati 4 giorni di divertimento, allegria, sport, arte, buon cibo ed ottima musica.

La comunità ha apprezzato le proposte nuove e della tradizione che hanno motivato ancora di più il grande gruppo di volontari che ha lavorato unito per raggiungere il risultato. Accanto ai "veterani" della Festa, molti giovani e ragazzi hanno prestato servizio volontariamente e in vari modi per la buona riuscita dell'iniziativa.

I tradizionali fuochi d'artificio hanno fatto provare grandi emozioni ai numerosi presenti ed hanno posto fine, in bellezza, ai festeggiamenti.