Vacanze a Bellaria-Igea Marina: il contributo per gli Over 70 di Vigliano Biellese.

Per i residenti in Vigliano Biellese, pensionati ed ultrasettantenni, l’Amministrazione Comunale interverrà con un contributo di 200,00 € fino ad esaurimento del budget disponibile.

Il soggiorno marino a Bellaria-Igea Marina, dal 1° al 15 settembre 2024, prevede 14 giorni in hotel 3 stelle sul lungomare, con intrattenimenti, pensione completa, servizio spiaggia, trasferimento in pullman gran turismo, assistenza turistica.



Per informazioni e adesioni è possibile contattare direttamente il Presidente della Podistica Vigliano, Gennaro Albanese, al numero telefonico 349 1023364.