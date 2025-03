Esercitazioni militari in Baraggia a marzo

A marzo riprendono le esercitazioni militari in Baraggia nel territorio tra Candelo e Benna. Mezzi presenti nei giorni del 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27. Nei giorni 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 la zona interessata è off limitis dalle 8 alle 18, divieto che nei giorni 6, 13, 20 e 27 è in vigore dalle 8 alle 24. Le esercitazioni a fuoco prevedono l’impiego di armi leggere, armi di reparto ed eventuali autoblindo pesanti «che per loro natura comportano pericoli per persone ed animali».