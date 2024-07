Charity Shop per gli amici a quattro zampe: a Mongrando l’inaugurazione.

Articoli per animali, per la casa, bigiotteria, giochi per bambini, libri e oggettistica sono solo alcuni dei prodotti che sarà possibile trovare al nuovo Charity Shop di Mongrando. “Bulli e Pupe con la coda ODV” vi invita all’inaugurazione, sabato 13 e domenica 14 luglio, a partire dalle ore 10.00, del nuovo "negozio". Tutto il ricavato servirà a sostenere le ingenti spese di mantenimento dei pelosi a quattro zampe, in attesa di adozione.

All’inaugurazione si terrà la degustazione di vini.

Via Giuseppe Cabrino 44, Curanova – Mongrando.