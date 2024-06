Piedicavallo, a 31 anni guida la Pro Loco: la storia di Veronica: “I giovani si mettano in gioco per il territorio”

Scrittrice, da sempre innamorata della Valle Cervo e ora, alla guida della Pro Loco di Piedicavallo. È la storia di Veronica Rosazza Prin, 31 anni, figlia dell'attuale (e confermato) sindaco Carlo, che dall'estate 2023 ha raccolto il testimone del presidente Leonardo Jon Scotta.

A quasi un anno dal nuovo incarico, il bilancio è più che positivo: “Sono stati realizzati diversi appuntamenti nel corso dell'anno come la rassegna di cinema dedicata alla montagna. Un grande successo che ha richiamato un gran numero di visitatori. Sono in previsione, nei prossimi mesi, molti più eventi rispetto all'anno appena trascorso”.

Accanto a lei, figurano il direttivo (di 7 persone) e altri 10 volontari. “Siamo un gruppo affiatato, non tutti residenti in paese ma accumunati dall'identica passione per la montagna e la Valle Cervo – confida - Stiamo cercando di attrarre giovani leve per continuare l'opera di una Pro Loco storica come quella di Piedicavallo. È ora che i giovani si mettano in gioco a favore del nostro meraviglioso territorio. Un po' come ho fatto io”. Un anno fa, infatti, la Pro Loco ha inviato una lettera aperta alla popolazione in cerca di nuovi volontari. “Già collaboravo con l'associazione come volontaria – spiega – Il lavoro non mi ha mai spaventata e mi è sembrata la giusta occasione per propormi dando vita ad un nuovo corso”.

Col ruolo di presidente, sono arrivate inevitabilmente le responsabilità del caso assieme a molte decisioni da prendere. “Non si è mai imparati e ascolto i consigli dei più saggi – ammette – Per il resto, mi faccio guidare dal mio intuito, anche in vista della prossima rassegna estiva”. All'orizzonte, infatti, si delinea un nuovo evento: la fiera valligiana, in programma dal 19 al 21 luglio 2024. “Un'occasione che punta a richiamare giovani e famiglie a Piedicavallo – sottolinea - Una rassegna che punta a celebrare le tradizioni e la storia della Valle Cervo. Accanto a noi, altre associazioni locali e altre realtà della valle, a partire dalla Casa Museo di Rosazza”.

Ma qual è la speranza, il sogno del cassetto? “Attirare sempre più visitatori nelle nostre zone e far conoscere maggiormente le bellezze paesaggistiche di Piedicavallo, oltre a portare residenti e nuovi nuclei familiari. Il nostro territorio ha molto da offrire, non soltanto in estate ma per tutto l'anno”.